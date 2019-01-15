تعجل مؤمن زكريا جناح الأهلي رد الأهلي على العرض المقدم له من نادي أحد، بقيمة 100 ألف دولار للانتقال إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وتأتي خطوة مؤمن زكريا، حسبما علم FilGoal.com، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي في يناير الجاري.

وكان النادي قد أبلغ زكريا، بحسب مصدر مقرب من اللاعب، بتلقيه عرضا سعوديا واستفتى رغبة اللاعب، الذي أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل حال استمرار عدم مشاركته مع الفريق.

ويتفاوض الأهلي حاليا على المقابل المادي للرحيل المنتظر لزكريا، الذي سيكون على الأغلب على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن العرض المقدم لمؤمن زكريا من أحد السعودي، هو إعارة 6 أشهر بقيمة 100 ألف دولار.

ولم تسفر جلسة زكريا مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي عن أي جديد، في ظل تخوف زكريا من انقضاء الانتقالات الشتوية دون انتقاله أو انتهاء اهتمام أحد صاحب المركز الأخير في الدوري السعودي، والذي ضم أحمد جمعة مهاجم المصري قبل أيام.

وكان وكيل اللاعب، أحمد يحيى، قد قال لـFilGoal.com: "اللاعب لا يحصل على إجابات بشأن دوره الفني مع النادي،استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن رحيل اللاعب عن الأهلي أفضل. أعمل على هذا الأمر في الوضع الحالي لتوفير عرض مناسب للاعب والأهلي في الفترة المقبلة". (طالع التفاصيل)

ويعد مؤمن زكريا أحد 6 مرشحين لشغل مكانين شاغرين في قائمة الأهلي الإفريقية.

ولعب مؤمن زكريا، الذي مدد عقده مؤخرا مع الأهلي، 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

وانتقل زكريا من إنبي إلى الأهلي في يناير 2015، بعد فترة قضاها معارا من النادي البترولي إلى الزمالك.

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