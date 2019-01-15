يرى أحمد يحيى وكيل جناح الأهلي مؤمن زكريا أن استمرار وضع موكله في النادي "كما هو"، يعني أن رحيله هو الحل الأفضل.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وقال وكيل مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "اللاعب لا يحصل على إجابات بشأن دوره الفني مع النادي".

وأضاف "استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن رحيل اللاعب عن الأهلي أفضل".

وشدد يحيى "أعمل على هذا الأمر في الوضع الحالي لتوفير عرض مناسب للاعب والأهلي في الفترة المقبلة".

ويعد مؤمن زكريا أحد 6 مرشحين لشغل مكانين شاغرين في قائمة الأهلي الإفريقية.

ولعب مؤمن زكريا، الذي مدد عقده مؤخرا مع الأهلي، 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

وانتقل زكريا من إنبي إلى الأهلي في يناير 2015، بعد فترة قضاها معارا من النادي البترولي إلى الزمالك.

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