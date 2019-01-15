بالفيديو – روما ينتصر على إينتيلا ويضرب موعدا مع فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا

نجح فريق روما في الانتصار على إينتيلا برباعية مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

باتريك ستشيك افتتح التسجيل أولا لـ روما بعد مرور 22 ثانية فقط من عمر المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل إيفان ماركانو الهدف الثاني لـ روما بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل ستشيك من جديد لـ روما بتسديدة أرضية جديدة.

وفي الدقيقة 74 وضع خافيير باستوري ضربة الختام في مرمى إينتيلا.

واكتمل تحديد فرق ربع نهائي كأس إيطاليا بعد وصول روما.

روما سيواجه فيورنتينا، بينما يلعب ميلان مع نابولي ويوفنتوس مع أتلانتا وكذلك يلعب لاتسيو ضد إنتر.

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