كوكا: استبعادي من المونديال أصعب ما حدث لي بعد وفاة والدي.. وأجيري يأخذ قراراته بنفسه

وصف أحمد حسن "كوكا" محترفنا المصري في صفوف أولمبياكوس اليوناني استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2018 بـ"أصعب مواقف حياتي".

هيكتور كوبر المدير الفني السابق لـ منتخب مصر استبعد كوكا من قائمة الفراعنة النهائية التي سافرت لـ روسيا لخوض منافسات كأس العالم.

وقال كوكا: "استبعادي من كأس العالم كان أصعب ما حدث لي في حياتي بعد وفاة والدي".

وأضاف في تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "الأمر كان صعبا للغاية لي ولم أُصدق ما حدث. جلست وحيدا في غرفتي وفي اليوم التالي قبل عودتي، تحدثت مع كوبر".

وأوضح "سألت كوبر عن أسباب استبعادي رغم أنني لم أفتعل أي أزمة في المنتخب ولم أدخل في أي مناوشات مع أي لاعب وكنت أعطي أقصى ما لدي من أجل المنتخب. وقتها كوبر اعتذر لي قائلا: "أنا أسف. لا أقدر على قول أي شيء آخر".

وأكمل حديثه قائلا: "تعجبت للغاية من القرار وخصوصا مع عدم ضم أي مهاجم في القائمة وتواجد عناصر عديدة في الدفاع. ووقتها أخبرت كوبر بأنني الآن فهمت سبب ما حدث".

ورفض كوكا إيضاح ما يقصده، قائلا: "لا أريد الدخول في أزمات الآن".

أجيري وكوبر

وتحدث كوكا عن خافيير أجيري وهيكتور كوبر، قائلا: "أسلوب أجيري جيد جدا مع اللاعبين. هو شخصية قوية والكل يُحبه".

وتابع "أجيري يتخذ قراراته بنفسه ولا يستمع لأي أحد من خارج اتحاد الكرة وغير ذلك".

إذا، هل كان كوبر يستمع لآراء آخرين؟ يقول كوكا "يوجد الكثير من الأمور يعرفها الجميع في مصر. الأمور كانت واضحة للغاية وخصوصا في اختيارات قائمة كأس العالم".

واستدرك "في النهاية، تعلمت من فترة كوبر ولكن أسلوبه لم يكن يعطي الحرية للمهاجمين".

وأشار "كل مدرب له أسلوبه الخاص. أجيري يُحب المخاطرة والهجوم أكثر والحديث مع اللاعبين لشرح كل التفاصيل عن كل واجباتهم في الملعب".

وأتم "يوجد اختلافات عديدة بين أجيري وكوبر وأنا أُفضل أسلوب الأول بسبب إعطاء الحربة للمهاجمين".

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