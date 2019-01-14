بالفيديو - مطاردة ليفربول على القمة مستمرة.. سيتي يضرب ولفرهامبتون بثلاثية

واصل مانشستر سيتي مطاردته لقمة الدوري الإنجليزي التي يعتليها ليفربول بفوز مريح على ولفرهامبتون بثلاثية دون رد في ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ22 للمسابقة.

وبعد الفوز وصل سيتي إلى النقطة 53 بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

تقدم سيتي مبكرا في الدقيقة 10 عن طريق جابريال خيسوس بعد عرضية أرضية رائعة من ليروي ساني.

ثم تعرض ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون للطرد بعد تدخل قوي على قدم بيرناردو سيلفا في الدقيقة 19.

وحصل رحيم ستيرلينج على ركلة جزاء في الدقيقة 39 سجل منها خيسوس الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثلاثي كيفين دي بروين وجوندوجان وسيرجيو أجويرو بدلا من دافيد سيلفا وساني وخيسوس.

ومن عرضية رائعة للنجم البلجيكي دي بروين سجل كونور كوادي مدافع ولفرهامبتون الهدف الثالث للسيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

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