تقرير: سولشاير يضغط لرحيل فيلايني عن يونايتد في يناير

يبدو أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لا يرغب في بقاء مروان فيلايني لفترة أكثر من ذلك مع الشياطين الحمر.

مروان فيلايني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكر موقع " talkSPORT" الإنجليزي أن سولشاير لا يريد استمرار فيلايني مع الفريق ويضغط على إدارة النادي من أجل رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستقر سولشاير على مجموعة اللاعبين الذي يرغب في استمرارهم مع يونايتد وليس من بينهم لاعب الوسط البلجيكي.

فيلايني البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد عام 2013 قادما من إيفرتون.

ولم يشارك لاعب الوسط سوى في 30 دقيقة مع يونايتد هذا الموسم منذ تولي سولشاير مهمة تدريب الشياطين الحمر.

وتولى المدرب النرويجي تدريب مانشستر عقب إقالة جوزيه مورينيو بسبب تراجع النتائج.

واستطاع سولشاير قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

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