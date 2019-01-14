الاتحاد: ندرس صفقة تبادلية مع دجلة وبيراميدز

الإثنين، 14 يناير 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن بعض تحركات ناديه لدعم الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قد يكون من ضمنها لاعبين من فريق بيراميدز.

وصرح وليد صلاح عبر إذاعة "راديو مصر": "تعاقدنا مع خط دفاع بالكامل بضم محمد أنور من دجلة وهشام صلاح من المصرية للاتصالات وصبري رحيل من الأهلي ودا سيلفا إضافة إلى أحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة وتشوكا من رومانيا وعمار حمدي من الأهلي".

وأوضح: "يتبقى لنا 3 صفقات، حيث نحتاج لجناح أيمن يلعب بقدمه اليسرى ويمتاز بدقة التسديد على المرمى وإحراز الأهداف، ولاعب وسط مدافع وجوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز".

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وأشار: "حصلنا على توقيع ثنائي وادي دجلة السيد سالم وكريم ممدوح، وأبلغنا ناديهما واتحاد الكرة بالتفاوض معهما في الفترة الحرة من تعاقدهما، لذا نحذر نادي المصري البورسعيدي أو أي فريق آخر يفكر في ضم الثنائي حتى لا يتم إيقافهما فهما من حق نادي الاتحاد".

وواصل صلاح الدين: "نتفاوض حاليا مع إدارة دجلة على المقابل المادي وقد نفعل صفقة تبادلية بانتقال رمزي خالد من الاتحاد لدجلة".

ولفت مدير الكرة بالاتحاد السكندري إلى أن ناديه بصدد أيضا صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز مشيرا إلى أنه تواصل مع هادي خشبة المسؤول بالنادي الاستثماري.

وأتم وليد صلاح الدين: "نحتاج أحمد توفيق من بيراميدز، وكذلك المنافس أبدى رغبة في ضم بعض لاعبي الاتحاد، فقد تتم إعارة السيد سالم إلى بيراميدز لنهاية الموسم حال أتممنا الاتفاق على ضمه من وادي دجلة".

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