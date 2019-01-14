مونديال اليد - مصر تحقق الانتصار الأول بعد صحوة متأخرة ضد الأرجنتين

الإثنين، 14 يناير 2019 - 20:39

كتب : محمد سمير

كرة يد - منتخب مصر

خطف منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة العالم.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بدولتي ألمانيا والدنمارك حتى 27 يناير الجاري.

وتغلب الفراعنة بفوز باهت على الأرجنتين بنتيجة 22-20 بعد صحوة متأخرة أخر 7 دقائق للمنتخب المصري.

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وحصل علي زين نجم المنتخب المصري على لقب رجل مواجهة الأرجنتين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأرجنتين 9-8 قبل صحوة مصرية مع بداية الشوط الثاني وصلت للتقدم 12-9 لكن تأخر الفراعنة مجددا لتصل النتيجة للتعادل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين بعد تحقيق الفوز الأول ليصعد للمركز الرابع مؤقتا بالتساوي مع قطر صاحب المركز الثالث وأنجولا الذي يلاقي السويد بعد قليل.

ويلعب منتخب مصر أمام المجر في مواجهة قوية للحفاظ على حظوظ تأهله للدور الثاني في السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

أما منتخب الأرجنتين الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة يواجه أنجولا يوم الأربعاء.

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