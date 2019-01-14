كأس آسيا بالفيديو - البحرين تخطف التأهل في الـ+90 أمام الهند وتتأهل رفقة الإمارات وتايلاند

تأهل منتخب البحرين إلى دور الـ16 من بطولة الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات بطريقة مثيرة بعدما حقق فوزا متأخرا على الهند.

وفاز منتخب البحرين بهدف دون رد على الهند في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ليصاحب الإمارات مستضيف البطولة والهند إلى دور الـ16.

وجاء هدف فوز البحرين في الدقيقة 91 من ركلة جزاء نفذها جمال رشيد.

ليصل البحرين إلى النقطة 4 بالتساوي مع تايلاند لكن التفوق لتايلاند بسبب المواجهات المباشرة خلف الإمارات المتصدر بـ5 نقاط.

في المباراة الثانية تعادل منتخب تايلاند مع الإمارات بهدف لمثله ليتأهل أصحاب الأرض إلى دور الـ16.

تقدم علي مبخوت لأصحاب الأرض في الدقيقة 7، ثم تعادل تايلاند عن طريق سيتيبان بوانجكهان في الدقيقة 41.

وبعد هذا التعادل وصل منتخب تايلاند إلى النقطة 4 بالتساوي مع البحرين صاحب المركز الثالث ، وضمن البحرين تأهله بسبب الوصول للنقطة الرابعة كأحد أفضل أربعة ثوالث إلى دور الـ16.

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