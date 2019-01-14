تنس - هل تكون النهاية؟ موراي يودع أستراليا المفتوحة بعد أداء متميز ضد روبيرتو بواتيستا

ودع أندي موراي نجم التنس البريطاني بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من اليوم الأول بعد أداء متميز ضد الإسباني روبيرتو بواتيستا أجوت بعد الخسارة بمجموعتين مقابل 3.

موراي عانى في بداية اللقاء بعد خسارة أول مجموعتين بنتائج 6-4 و6-4 قبل أن يعود من بعيد ويفوز بالمجموعة الثالثة والرابعة ما أشعل حماس الجماهير المتواجدين في ميلبورن أرينا خلال منافسات الدور الأول من البطولة الكبرى.

ولكن قتال وصمود أندي موراي لم يدم في المجموعة الأخيرة التي خسرها بنتيجة 6-2.

وصرح موراي بعد نهاية المباراة :"إن كانت تلك هي مباراتي الأخيرة، فيالها من طريقة للنهاية".

وواصل "قدمت كل ما لدي، لكنه لم يكن كافيا اليوم".

وكان موراي قد صرح يوم الجمعة إنه قد يعتزل الرياضة هذا العام بسبب مشكلة الإصابة في الفخذ التي يعاني منها. (طالع التفاصيل)

وأضاف موراي عقب المباراة :"ربما سأراكم مجددا، لا أعلم، سأفعل كل شيء ممكن لكي أحاول".

وأتم "إن أردت الاستمرار مجددا فأنا بحاجة لعملية جراحية كبيرة، وهو أمر غير مضمون لأنني لا أعلم إن كنت سأعود بعدها أم لا، لكنني سأحاول بأفضل ما لدي".

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موراي كان قد وصل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال 5 مرات في الماضي، آخرها كان عام 2016 وخسر أمام نوفاك ديوكوفيتش.

وفاز البريطاني صاحب الـ31 عاما بـ3 بطولات كبرى، مرتين ويمبلدون مرة أمريكا المفتوحة للتنس.

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