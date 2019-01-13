أرقام في الجول توضح.. 4 أمور يستطيع جمهور الأهلي توقعها من حمدي فتحي

25 مليون جنيه + 5 ملايين أخرى كبنود متغيرة.. رقم كبير نسبيا دفعه الأهلي للحصول على خدمات حمدي فتحي.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

رقم مثل ذلك يرفع طموحات جمهور الأهلي في صفقته الجديدة، ولكن ماذا تقول الأرقام؟

FilGoal.com يضع 4 أمور يمكن لجمهور الأهلي توقعها من حمدي فتحي..

زيادة هجومية

سجل فتحي 3 أهداف مع إنبي هذا الموسم. المميز في تلك الأهداف أن كلها كانت بالرأس.

هذا يعني أن حمدي فتحي له ميزة وهي القدرة على الزيادة داخل منطقة الجزاء، المكان الذي شهد تسجيله لأهدافه الـ3.

الكثير من الكرات الطولية

الأمر الذي اشتهر به حمدي فتحي في الدوري المصري هي الكرات الطولية.

حمدي فتحي يلعب 7 كرات طولية في المباراة الواحدة، وينجح في 3.7 منها بنسبة 54% تقريبا.

محاولات على المرمى

بعيدا عن الزيادة الهجومية، يحاول حمدي فتحي على مرمى الخصوم.

1.2 تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة، بنسبة نجاح 26% تقريبا.

محور لعب + ثقل دفاعي

يستلم حمدي فتحي الكرة من زملائه 30 مرة في المباراة الواحدة، ونسبة نجاح تمريراته القصيرة 87%.

لا يخسر فتحي الكرة سوى 1.41 في المباراة، وفي المقابل يسترجع الكرة 13.88 مرة سواء بقطع التمريرات أو التدخلات المباشرة.

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع حمدي فتحي لاعب وسط إنبي لمدة 4 سنوات ونصف.

ومن المنتظر أن ينتظم حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بداية من يوم الاثنين.

حمدي فتحي هو الصفقة السابعة لـ الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم.

رئيس نادي إنبي أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com أن "الفريق البترولي حصل على 25 مليون جنيه بجانب بنود إضافية تعطينا الحق في 5 مليون جنيه أخرى بناء على مشاركات اللاعب". (طالع التفاصيل)

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 16 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب فتحي في ألعاب دمنهور وبتروجيت.

وظهر فتحي لأول مرة في الدوري المصري الممتاز في موسم 2014-2015 مع دمنهور وتألق لينتقل مباشرة إلى إنبي.

وعانى فتحي في موسمه الأول مع إنبي ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي ليقرر النادي إعارته لمدة موسم إلى بتروجيت في يوليو 2016.

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