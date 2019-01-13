خاص الأهلي يعلن عبر في الجول: بيع كوليبالي إلى الشرطة العراقي

الأحد، 13 يناير 2019 - 20:26

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - كوليبالي - الأهلي - فيتا كلوب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي وافق بشكل نهائي على بيع ساليف كوليبالي إلى الشرطة العراقي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الإعلان الرسمي سيتم غدا الاثنين بعد الانتهاء من كتابة العقود وتوقيعها".

وفي المقابل، نفى عبد الحفيظ ورود فكرة تمديد عقد اللاعب وخروجه معارا والتي أشارت إليها بعض التقارير مؤخرا.

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وانضم صاحب الـ30 عاما للأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك المدافع المالي في 22 مباراة مع المارد الأحمر، كان أخرها في الفوز أمس السبت على فيتا كلوب 2-0 في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويزامل كوليبالي معروف يوسف لاعب الزمالك السابق في الفريق الذي يدربه مدرب الزمالك السابق، نيبوشا يوفيفيتش.

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