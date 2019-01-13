كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي وافق بشكل نهائي على بيع ساليف كوليبالي إلى الشرطة العراقي.

ساليف كوليبالي النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الإعلان الرسمي سيتم غدا الاثنين بعد الانتهاء من كتابة العقود وتوقيعها".

وفي المقابل، نفى عبد الحفيظ ورود فكرة تمديد عقد اللاعب وخروجه معارا والتي أشارت إليها بعض التقارير مؤخرا.

وانضم صاحب الـ30 عاما للأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك المدافع المالي في 22 مباراة مع المارد الأحمر، كان أخرها في الفوز أمس السبت على فيتا كلوب 2-0 في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويزامل كوليبالي معروف يوسف لاعب الزمالك السابق في الفريق الذي يدربه مدرب الزمالك السابق، نيبوشا يوفيفيتش.

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