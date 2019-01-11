بالفيديو – "لا أستطيع تحمل الألم".. أندي موراي يلمح لاعتزاله التنس بسبب الإصابة

الجمعة، 11 يناير 2019 - 12:04

كتب : رامي جمال

أندي موراي

ألمح الإنجليزي أندي موراي لاعب التنس إلى احتمالية اعتزاله اللعبة نهائيا بنهاية شهر يناير الجاري بسبب عدم قدرته على تحمل ألم الإصابة.

ويستعد موراي لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة ما بين 14 إلى 27 من شهر يناير الجاري.

وتحدث موراي في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الجمعة باكيا: "لا أستطيع تأكيد قدرتي على اللعب وأنا أتحمل الألم لأربعة أو خمسة أشهر مقبلة".

أخبار متعلقة

تنس - لأول مرة.. فيدرير يفوز على سيرينا ويليامز تنس - بعد الخروج من قائمة أفضل 20 لاعب.. دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف العالمي تنس - بوكا جونيورز يدعم ديل بوترو بعد إصابة الركبة

وتابع صاحب الـ31 عاما حديثه "أرغب في المشاركة في ويمبلدون ثم أتوقف بعدها لكنني لست واثقا بقدرتي على القيام بذلك".

وتقام بطولة ويمبلدون في شهر يوليو المقبل.

وأوضح موراي "أعاني من الألم منذ 20 شهرا وفعلت كل شيء لمحاولة التغلب على الإصابة التي أعاني منها في الفخذ ولكن الأمر لم يتحسن كثيرا".

وتابع "أنا أفضل حاليا مما كنت عليه قبل ستة أشهر ولكنني لازلت أشعر بالكثير من الألم، أستطيع اللعب بشكل جيد ولكن ليس المستوى الذي اعتدت عليه".

طالع أيضا

الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

ميدو: الوحدة يفاوض النقاز والونش؟ لا نفكر في أي لاعب بالدوري المصري

الأهلي يعلن عبر في الجول: قيد 3 لاعبين في القائمة الإفريقية

رسميا - الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناة الحدث

مدرب فيتا لـ في الجول: فقدنا أحذية وملابس الفريق في برج العرب.. وفوجئنا بالطقس البارد

أندي موراي تنس

نرشح لكم

أخر الأخبار

هاتريك دي توماس في سيلتا يمنح رايو فوزا ثمينا ويزيد الضغط على بلباو ساعة | أوروبا
حوار في الجول – علي فتحي: الزمالك ظلمني.. تسببوا في مضاعفة إصابتي وحسم احترافي قريبا ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - وانتصر الجواسيس.. ليدز يونايتد يتجاوز دربي كاونتي في معركة بييلسا ولامبارد ساعة | أوروبا
الأهلي يتسلح بتاريخه والإسماعيلي في تحد صعب ببداية المشوار الإفريقي ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 12-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي ساعة | إفريقيا
مونديال اليد - حصاد العرب في الجولة الأولى.. لم يفز أحد! 2 ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك