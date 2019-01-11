بالفيديو – "لا أستطيع تحمل الألم".. أندي موراي يلمح لاعتزاله التنس بسبب الإصابة

ألمح الإنجليزي أندي موراي لاعب التنس إلى احتمالية اعتزاله اللعبة نهائيا بنهاية شهر يناير الجاري بسبب عدم قدرته على تحمل ألم الإصابة.

ويستعد موراي لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة ما بين 14 إلى 27 من شهر يناير الجاري.

وتحدث موراي في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الجمعة باكيا: "لا أستطيع تأكيد قدرتي على اللعب وأنا أتحمل الألم لأربعة أو خمسة أشهر مقبلة".

وتابع صاحب الـ31 عاما حديثه "أرغب في المشاركة في ويمبلدون ثم أتوقف بعدها لكنني لست واثقا بقدرتي على القيام بذلك".

وتقام بطولة ويمبلدون في شهر يوليو المقبل.

وأوضح موراي "أعاني من الألم منذ 20 شهرا وفعلت كل شيء لمحاولة التغلب على الإصابة التي أعاني منها في الفخذ ولكن الأمر لم يتحسن كثيرا".

وتابع "أنا أفضل حاليا مما كنت عليه قبل ستة أشهر ولكنني لازلت أشعر بالكثير من الألم، أستطيع اللعب بشكل جيد ولكن ليس المستوى الذي اعتدت عليه".

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