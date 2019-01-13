حمدي فتحي: رغبتي معلنة منذ البداية.. أسعى للحصول على كل البطولات مع الأهلي

قال حمدي فتحي لاعب الأهلي المنضم حديثا من إنبي إن رغبته بالانضمام للأحمر معلنة من البداية، وأخبر بها مسؤولي الفريق البترولي.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث حمدي لقناة النادي الأهلي قائلا: "سعيد بإتمام الانتقال، واللعب لنادي القرن".

وأضاف "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وآمال الجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة الذي تمسك بي".

وشدد "المفاوضات أخذت وقتا طويلا للغاية، وكان هناك مشكلات كثيرة أثناء التفاوض لكنها كللت بالنجاح".

وأردف "من البداية أعلنت رغبتي وأبلغتها للإدارة في إنبي، ورغبتي تحققت بالانتقال إلى الأهلي".

وأتم "أتمنى أن أقدم مستوى جيد مع الأهلي، وأن أحصد كل البطولات مع الفريق لإسعاد الجماهير".

ومن المنتظر أن ينتظم حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بداية من يوم الاثنين.

حمدي فتحي هو الصفقة السابعة لـ الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم.

رئيس نادي إنبي أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com أن "الفريق البترولي حصل على 25 مليون جنيه بجانب بنود إضافية تعطينا الحق في 5 مليون جنيه أخرى بناء على مشاركات اللاعب". (طالع التفاصيل)

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 16 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب فتحي في ألعاب دمنهور وبتروجيت.

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