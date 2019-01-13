سيطرة عربية في الكونفدرالية.. ماذا حدث في دور الـ32 مكرر

تبقت مباراة واحدة من مباريات دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية تقام غدا الاثنين بين دياراف السنغالي ونهضة بركان المغربي، ماذا حدث في الـ14 مباراة الأخرى؟

دور الـ32 مكرر للكونفدرالية يلعب فيه 15 مباراة فقط، نظرا لتأهل النجم الساحلي التونسي مباشرة إلى دور المجموعات ليحجز أول مقعد عربي في مجموعات ثمن النهائي في البطولة التي تشهد سيطرة عربية واضحة.

المنافسات انطلقت الجمعة، بفوز أهلي بنغازي الليبي على أرضه ضد نصر حسين داي الجزائري 1-0.

وأمس السبت أقيمت 4 مباريات، الأولى حسمها نكانا ريد ديفلز الزامبي على ملعبه بثلاثية نظيفة على سان بيدرو الإيفواري، ليضع قدما ونصف في دور المجموعات.

فريقان عربيان أيضا اقتربا من دور المجموعات، الأول هو حامل لقب البطولة 4 مرات وبطلها التاريخي مناصفة مع النجم الساحلي التونسي، الصفاقسي التونسي.

البيضة والكحلة عاد إلى صفاقس بتعادل سلبي مع فايبرز الأوغندي قبل لقاء العودة الأسبوع المقبل.

أما حامل لقب البطولة، الرجاء المغربي، فتعادل 1-1 في ناميبيا ضد أفريكان ستارز.

بترو أتليتكو الأنجولي أيضا اقترب من دور المجموعات بالتعادل مع استاد مالي 1-1 في مالي.

أما اليوم الأحد، فخرج فيه الزمالك بتعادل ثمين مع اتحاد طنجة المغربي خارج الديار 0-0.

جورماهيا الكيني حقق فوزا مقلقا على نيو ستار الكاميروني في نيروبي 2-1.

حسنية أغادير المغربي حقق فوزا خارج الديار على جيما آبا جيفار الإثيوبي 1-0.

زيسكو الزامبي حقق فوزا رائعا على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي في لوساكا 3-1.

إينوجو رينجرز النيجيري أيضا فاز خارج الديار، حيث انتصر في ليسوتو ضد بانتو 2-1.

أقوى مباريات الجولة شهدت فوزا خارج الديار لكوتوكو الغاني على القطن الكاميروني 3-2.

أوتوهو الكونغولي فاجأ كمبالا سيتي الأوغندي وفاز عليه 3-0، في الوقت الذي حقق فيه النصر الليبي فوزا غير مطمئن على ساليتاس البوركينابي 1-0.

الهلال السوداني وضع قدما ونصف في دور المجموعات، بالفوز على موكورا فيكتوري سبورتس الرواندي 3-0.

وبالتالي، صار الزمالك وحسنية أغادير المغربي والنصر الليبي والهلال السوداني والرجاء المغربي والصفاقسي التونسي وأهلي بنغازي الليبي أقرب للحاق بالنجم الساحلي في دور المجموعات، بجانب نهضة بركان المغربي الذي تنتظره مواجهة صعبة ضد دياراف السنغالي غدا الاثنين.

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر