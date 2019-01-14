الزمالك يخوض مرانا خفيفا في طنجة قبل العودة إلى القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا خفيفا في مدينة طنجة المغربية في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين على أحد الملاعب الفرعية في المدينة.

وتغادر بعثة الفريق مدينة طنجة، في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء الإثنين عبر الطيران الداخلي متجهة إلى الدار البيضاء التي ستغادرها في تمام العاشرة مساء إلى القاهرة.

وتعادل الزمالك مع مضيفه اتحاد طنجة بنتيجة 0-0 في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفارس الأبيض لاستضافة اتحاد طنجة يوم السبت ضمن مباراة الإياب.

ويسعى الزمالك لاستعادة أمجاده الإفريقية التي توقفت خلال عام 2002 بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويعد تعادل الزمالك في ملعب ابن بطوطة مع اتحاد طنجة هو الأول في تاريخ الملعب الذي خسر كل زائريه السابقين في 5 مواجهات.

وصرح عبد الرحيم طاليب المشرف العام على فريق اتحاد طنجة أن فريقه قدم مباراة جيدة وأشار إلى أن الضغط الآن سيكون على الزمالك. (طالع التفاصيل)

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