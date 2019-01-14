6 ملاعب تضمنها ملف مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية والتي تقام لأول مرة في الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل الملف الذي تقدمت به مصر لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، وفازت بشرفه بعد منافسة من جنوب إفريقيا انتهت باكتساح مصري في نتائج التصويت.

وضم الملف المصري 6 ملاعب لاستضافة مجموعات البطولة، هم إستاد القاهرة، إستاد السلام، إستاد الإسكندرية، إستاد الإسماعيلية، إستاد السويس، وإستاد بورسعيد.

وتم وضع استاد برج العرب كملعب احتياطي تحسبا لأي مباراة كبرى في الأدوار النهائية تنفيذا للائحة الكاف بوجود ملعبين تتخطى سعتهما ٤٠ ألف مشجع في الملف.

ملاعب التدريب

حدد أيضا الملف المصري ملاعب التدريب لمجموعات البطولة.

وتتدرب منتخبات مجموعتي القاهرة على الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة الدولي وملاعب نادي المقاولون العرب وإستاد السكة الحديد وإستاد الكلية الحربية.

ووضع الملف المصري ملعبي نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي لتدريبات مجموعة الإسكندرية.

ويتدرب منتخبات مجموعة الإسماعيلية على ملاعب تدريب النادي الإسماعيلي.

وتحتضن ملاعب إستاد الجيش السويس وملاعب نادي بتروجت تدريبات مجموعة السويس.

وأخيرا، يتدرب منتخبات مجموعة بورسعيد على ملعبي النادي المصري وملعب نادي المريخ.

مجموعة المستشفيات

لم يغفل الملف المصري الإشارة إلى المستشفيات المخصصة للمجموعات.

وحدد مستشفيات دار الفؤاد، المقاولون العرب، والسعودي الألماني لمجموعتي القاهرة.

ومستشفى مصطفى كامل لمجموعة الإسكندرية، ومستشفى الإسماعيلية العام والمركز الطبي العالمي لمجموعة الإسماعيلية.

كما حدد مستشفى السويس العام لمجموعة السويس، بالإضافة إلى مستشفى بورسعيد ومستشفى آل سليمان لمجموعة بورسعيد.

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