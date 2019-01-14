قائمة الأهلي – ظهور حمدي فتحي وأجاي لمواجهة شبيبة الساورة وغياب كوليبالي

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى الجزائر صباح غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف شبيبة الساورة منافسه الأهلي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وظهر اسم حمدي فتحي صفقة الأهلي الجديدة في قائمة الفريق الأحمر.

كما ظهر اسم النيجيري جونيور أجاي كمهاجم وحيد بعد تعافيه من الإصابة، وغياب مروان محسن ووليد أزارو للإصابة.

فيما غاب المالي ساليف كوليبالي بعد إعلان انضمامه للشرطة العراقي، لتكون مباراة فيتا كلوب السابقة أخر مبارياته مع الفريق الأحمر.

وضمت القائمة 19 لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمد شريف، أحمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، ميدو جابر، إسلام محارب

خط الهجوم: جونيور أجايي

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