مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية.. وخروج عاشور بعد تدخل مع إكرامي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 11:22

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

شارك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق صباح الإثنين على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وشهد المران مشاركة الثنائي المصاب حسام عاشور وصلاح محسن في التدريبات البدنية الجماعية فقط.

وعقد مارتين لاسارتي محاضرة للاعبيه للتأكيد على أهمية مواجهة شبيبة الساورة، كما خضع اللاعبون الأساسيون لمران استشفائي.

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وغاب الثنائي المصاب مروان محسن وهشام محمد عن التدريبات في انتظار نتيجة الفحوص لتحديد مدة الغياب.

وعقد محمد يوسف المدرب العام للفريق جلسة مطولة مع رمضان صبحي لاعب الفريق على هامش المران، كما خصص لاسارتي فقرة للتدرب على الكرات العرضية، وأدى أحمد علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيم.

وغادر حسام عاشور مران الأهلي رفقة خالد محمود طبيب الفريق بعد تدخل قوي مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

حمدي فتحي هو الصفقة السابعة لـ الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 16 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

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