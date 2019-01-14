اتحاد طنجة: الضغط سيكون على الزمالك الآن

الإثنين، 14 يناير 2019 - 01:42

كتب : FilGoal

الزمالك ضد اتحاد طنجة

يرى عبد الرحيم طاليب المشرف العام على فريق اتحاد طنجة المغربي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك وأن الأخير "سيكون تحت الضغط الآن".

الزمالك تعادل سلبيا أمام اتحاد طنجة في المغرب في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحيم طاليب: "قدمنا مردودا مقبولا أمام الزمالك. ظهرنا بشكل جيد وكنا نستحق التسجيل مرة على الأفضل".

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وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (هسبورت) المغربية "التأهل مازال معلقا. الضغط الآن سيكون على الزمالك في ملعبه".

وأوضح " سنسافر إلى مصر من أجل التأهل بدون ضغط. سنلعب من أجل التسجيل خارج أرضنا، ما سيتيح لنا اللعب بشكل مريح والأفضلية لنا بحكم عدم استقبالنا لأي هدف".

وواصل "نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ينقصهم فقط الانسجام".

وأتم "في المستقبل، سنحقق نتائج إيجابية بكل تأكيد".

لزمالك عاد بتعادل سلبي من ملعب ابن بطوطة ضد اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية، هو الأول في تاريخ ملعب ابن بطوطة الذي خسر كل زائريه السابقين في 5 مناسبات.

الزمالك ينتظر مواجهة العودة بعد 6 أيام في مصر لحسم التأهل إلى دور المجموعات، على أمل استعادة أمجاد الأبيض الإفريقية والتي توقفت في عام 2002 بالتتويج الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

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