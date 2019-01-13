بالفيديو - الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية بتعادل في طنجة

ترحال الزمالك السابع تاريخيا إلى المغرب انتهى بنتيجة مرضية للأبيض.

الزمالك عاد بتعادل سلبي من ملعب ابن بطوطة ضد اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الإفريقية، هو الأول في تاريخ ملعب ابن بطوطة الذي خسر كل زائريه السابقين في 5 مناسبات.

الزمالك ينتظر مواجهة العودة بعد 6 أيام في مصر لحسم التأهل إلى دور المجموعات، على أمل استعادة أمجاد الأبيض الإفريقية والتي توقفت في عام 2002 بالتتويج الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

المباراة بدأت بضغط أبيض، تجلى في تسجيل هدف ألغاه الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفاكاو بداع التسلل.

عرضية من محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 6 مرت من مهاجم الزمالك عمر السعيد لتصل إلى إبراهيم حسن وأودعها جناح الإسماعيلي السابق في المرمى، لكن الحكم أشار بالتسلل.

ومع الدقيقة 20 جاءت أخطر فرص الفريق المغربي، عن طريق المهدي النغمي.

هداف اتحاد طنجة ضغط على محمد عبد الغني مدافع الزمالك، وحصل على الكرة في الجهة اليسرى لمرمى جنش في الدقيقة 20.

وانفرد النغمي بمرمى جنش، إلا أن حارس الزمالك تصدى بنجاح لتسديدة المهاجم المغربي.

وبعدها، رد محمد إبراهيم الخطورة بتسديدة من خارج المنطقة.

عرضية من كهربا، مهدها عمر السعيد إلى إبراهيم، الذي سدد خارج الإطار.

وبدأ الفريق المغربي في الضغط مع حلول الدقيقة 30، وسط مطالبات بركلة جزاء على محمد عبد الغني لكن الحكم الموزمبيقي أشار باستمرار اللعب.

ونال إبراهيم حسن إنذارا في الدقيقة 35 لتعطيل اللعب.

وفي الدقيقة 45، توغل عبد الله جمعة أحد أبرز لاعبي الزمالك في ذلك الشوط من الجبهة اليسرى وسدد لكن حارس اتحاد طنجة هشام المجهد تصدى للكرة.

وفي الشوط الثاني، استمر الوضع على ما هو عليه حتى الدقيقة 60 عندما أهدر كهربا فرصة خطيرة للزمالك.

كرة وصلت إلى محمد إبراهيم، الذي مررها بينية رائعة إلى كهربا.

كهربا سددها من مرة واحدة بباطن القدم، ولكنها جاءت ضعيفة في يد هشام المجهد حارس مرمى الفريق المغربي.





















وفي الدقيقة 68، أجرى كريستيان جروس التغيير الأول للفريق بمشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من إبراهيم حسن.

تهديد أبيض جديد في الدقيقة 71، صاروخ من طارق حامد علا عارضة طنجة بسنتيمترات.

ومع الدقيقة 75 بدأ الفريق المغربي في الدخول في إطار المباراة وبدأ عن تهديد الزمالك عن طريق المرتدات لكن دون خطورة محققة.

واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدلا من الضائع استمرت فيها المباراة على نفس الوتيرة لتنتهي بالتعادل السلبي.