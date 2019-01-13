6 رسائل من القيعي: صفقات الأهلي انتهت إلا إذا.. ونريد تعاونا "مفيد للجميع" مع الإسماعيلي

قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي إن صفقات الفريق توقفت عند الرقم 7، مع احتمالية وحيدة لزيادة هذه الصفقات.

وتحدث القيعي لقناة "أون سبورت" قائلا: "احتياجات الجهاز الفني انتهت، لكن عملنا لم يتوقف. لدينا حسابات للمستقبل ونجهز بدائل دائما. ما أعرفه أن احتياجات الجهاز الفني انتهت إلا إذا قرر الجهاز الفني عكس ذلك".

وعن موقف أحمد الصالح المدافع السوري قال: "كان هناك اتصالات، لكن الأمر الآن فيه صعوبة، كما قلت الجهاز الفني استوفى حاجته".

وشدد "أما إسلام جابر مدافع الألومنيوم فهو قريب للغاية، وسيتم إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز. كل من دربوه قالوا عنه إنه لاعب واعد".

وانتقل القيعي للحديث عن جناح الفريق ميدو جابر قائلا: "الأمر فني، ويتوقف على النادي واللاعب. الإعارة أقرب بالنسبة لميدو جابر لكن لا يمكننا إجبار لاعب على ناد".

وشدد القيعي "القرارات كلها تتم بقناعات من الجهاز الفني، وهذا أمر معرض للاختلاف دائما".

وأكمل القيعي: "لا يوجد أي حديث حول رحيل إسلام محارب".

وشرح "أما ساليف كوليبالي فقد أفاد الأهلي، لكن هناك أولويات. هو لاعب مخلص واجهه سوء حظ في مباراتين لكن هناك أولويات بالنسبة لمراكز الأجانب".

وانتقل القيعي للحديث عن تقارير رغبة الأهلي في ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي قائلا: "نحن مدركون لصعوبة موقف الإسماعيلي ولم نطلب لاعبين من هناك".

وشدد "نتطلع لتعاون يعكس مصلحة كل الأطراف، نتمنى لهم الخير. سنتعاون بالتأكيد لو أرادوا لاعبين مننا بشكل يعكس مصلحة كل الأطراف".

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