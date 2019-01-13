في إفريقيا – حصاد دوري الأبطال.. نتائج منطقية ومفاجأة جزائرية وصدمة تنزانية

سادت النتائج المنطقية على الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، بعيدا عن مفاجأة فجرها شباب قسنطينة الجزائري وأخرى من سيمبا التنزاني.

ماذا حدث في المجموعات الـ4؟

المجموعة الأولى

بطل نسخة 2017 الوداد المغربي تغلب على مصيدة أسيك ميموزا الإيفواري في كازابلانكا وفاز عليه 5-2 ليتصدر المجموعة.

المجموعة شهدت إنذارا نيجيريا من لوبي ستارز، الذي هزم بطل نسخة 2016 صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في نيجيريا.

مباراتي الجولة الثانية ستشهد ترحال الوداد إلى صن داونز، واستضافة أسيك للوبي ستارز.

المجموعة الثانية

مجموعة التعادلات. الترجي التونسي حامل اللقب اقتنص تعادلا متأخرا في غينيا ضد هوريا 1-1.

بلاتينوم ستارز الزيمبابوي الذي يبدو وأنه سيكون الحلقة الأضعف في المجموعة تعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على أرضه 0-0.

الترجي سيستضيف بلاتينوم في الجولة المقبلة، وأورلاندو سيستقبل هوريا.

المجموعة الثالثة

الإسماعيلي فوت فرصة الفوز على مازيمبي الكونغولي الذي لعب بـ10 لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، وخسر 2-0 بعد أن أهدر ركلة جزاء.

شباب قسنطينة فجر مفاجأة كبرى بالتغلب على الإفريقي التونسي في تونس 1-0 في الدقائق الأخيرة.

الإفريقي لن يكون في نزهة في الإسماعيلية في الجولة المقبلة، في حين يرتحل مازيمبي إلى الجزائر لمواجهة قسنطينة.

المجموعة الرابعة

فيتا كلوب الكونغولي سقط أمام وصيف النسختين السابقتين، الأهلي، في برج العرب بثنائية ناصر ماهر وعلي معلول، ولكن صدارة المجموعة دانت لسيمبا التنزاني.

ثلاثية نظيفة سجلها التنزانيون في شبيبة الساورة في تنزانيا، ليحصل على الصدارة.

شبيبة الساورة سيكون عليه التعامل مع ضيف ثقيل الجولة المقبلة، الأهلي، في حين يستضيف فيتا كلوب سيمبا.

اقرأ أيضا

قرار تركي آل الشيخ بشأن نادي بيراميدز

حمدي فتحي يتحدث بعد الانضمام إلى الأهلي

ماذا ينتظر جمهور الأهلي من حمدي فتحي

سيطرة عربية في الكونفدرالية

الأهلي يعلن رحيل مدافعه