مهاجم إيفرتون السابق يحذر صلاح من "السمعة السيئة لمن يسقط بسهولة في منطقة الجزاء"

حذر أندي جراي مهاجم إيفرتون السابق نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول من محاولة السقوط بسهولة داخل منطقة الجزاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي وهو الفوز رقم 18 من 22 مباراة، بعد أن كان قد مني بأول هزيمة له في الدوري ضد مانشستر سيتي مطلع الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال جراي لشبكة beIN sports عقب مشاهدة اللقطة: "أعتقد أن ركلة الجزاء كانت قرارا كريما للغاية من الحكم لصلاح".

وأضاف "باسكال جروس قام بشد قميص صلاح لحوالي ثانية واحدة، مسك به لثانية واحدة ثم تركه، مما جعل توازن صلاح يختل، حتى سقط على الأرض".

ركلة الجزاء هي الثالثة على التوالي التي يسددها الدولي المصري بنجاح في شباك منافسيه، بعد التسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد وأرسنال الشهر الماضي، والثلاث ركلات جزاء حصل عليها بنفسه.

ورد جراي على سؤاله هل يكتسب صلاح سمعة من يدعي السقوط داخل منطقة الجزاء بسهولة بقوله "نعم عليه أن يحذر من ذلك".

ويعتقد جراي أن أي مدير فني سيواجه ليفربول سيحذر لاعبيه من سهولة سقوط صلاح داخل منطقة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.



































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