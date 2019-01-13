إسماعيل يوسف يروي: السعيد أراد الزمالك

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن توقيع عبد الله السعيد على عقد انتقاله إلى الفريق منذ أشهر كان يسيرا بسبب رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض.

عبد الله السعيد النادي : بيراميدز

وروى يوسف عبر قناة أون سبورت "كنا نجهز الصفقة على مدار 4 أشهر قبل الإعلان عنها، جلسنا مع عبد الله 4 مرات بعدما طرح الأمر رئيس الزمالك. كانت نية اللاعب الانتقال إلى الزمالك وحين تحدثت معه خاطبته كأني لاعب كرة قدم".

واستمر لاعب الزمالك ومصر السابق في روايته "جلسنا مرتين في منزله بالرحاب، كنا نجتمع في ساعات متأخرة. لم يكن السعيد مترددا، كنت أتحدث مع عبد الله اللاعب الكبير. عاد في قراره قبل التوقيع بيوم حين تعرض لضغوط من أطراف متعددة وفي النهاية كانت هذه رغبته واحترمناها لأنه لاعب مهذب".

وأضاف "وقعنا معه العقد في الرحاب الساعة الثالثة فجرا، أحمد مرتضى وأمير مرتضى أرادا بنودا معينة في العقد لكني قلت ما يريده عبد الله سيكون".

وقع السعيد للزمالك في مارس الماضي قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع الأهلي الذي رفض استمرار اللاعب في صفوفه.

ولعب السعيد معارا في فريق كوبس الفنلندي بعد تلك الأزمة وعقب كأس العالم 2018 انتقل إلى الأهلي السعودي.

ثم عاد اللاعب البالغ عمره 33 عاما منذ أيام إلى الدوري المصري الممتاز من بوابة بيراميدز.

وصرح رئيس الزمالك منذ أيام أن السعيد سينتقل إلى فريقه بعد نهاية الموسم الحالي. (التفاصيل)

ولم يكن السعيد اللاعب الوحيد في الأهلي الذي حاول الزمالك الحصول على خدماته، أحمد فتحي أيضا جس مسؤولو القلعة البيضاء نبضه.

وأتم يوسف "تحدثنا أكثر من مرة مع فتحي لكن في النهاية تمسك بالأهلي".