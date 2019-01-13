تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية "الأفضل مع ثنائي الدفاع"

رغم أن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدف مباراة فريقه ضد برايتون الوحيد، لكنه لم يكن أفضل لاعبي المباراة بمفرده من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، لكن ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وفابينيو حصلا على متوسط التقييم نفسه، 7.8.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ17 هدفا، 14 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.



































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