كلوب: لقد كان موقفا رائعا من صلاح

الأحد، 13 يناير 2019 - 11:16

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ومحمد صلاح

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقدرة نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم الفريق في الحصول على ركلات الجزاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد كان موقفًا رائعًا. من الطبيعي أن يتوغل المهاجم داخل منطقة جزاء الخصم، فذلك يجعل الدفاع ضده صعبًا على المدافعين.

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وأضاف المدرب الألماني "لقد كانت فرصة جيدة من صلاح، وربما لو اختار التسديد لشكل تهديدًا قويًا لمرماهم أيضًا".

ركلة الجزاء هي الثالثة على التوالي التي يسددها الدولي المصري بنجاح في شباك منافسيه، بعد التسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد وأرسنال الشهر الماضي.

وعن المباراة أوضح كلوب "كان الأمر جيدًا، ولقد حظى ساديو ماني ببعض الفرص هو الآخر وروبرتو فيرمينو كذلك".

وواصل "أريد أن أتحدث عن نضج اللاعبين بعد إحراز الهدف. إذا نظرت إلى اللاعبين في الملعب لوجدت فيرمينو يتحدث مع زملائه ويتبادل المراكز مع ماني وما إلى ذلك. كان لهذا تأثير كبير على النتيجة، أعتقد أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم واستحقوا الفوز في النهاية".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

وسجل صلاح هدفه رقم 14 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب

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