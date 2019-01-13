بالفيديو - معلول يهز شباك فيتا مجددا بعد هدف رائع منذ 5 سنوات

الأحد، 13 يناير 2019 - 10:04

كتب : FilGoal

معلول

لم يكن هدف علي معلول لاعب الأهلي في شباك فيتا كلوب يوم السبت هو الأول لظهير منتخب تونس في شباك الأخير.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

عندما كان ينشط اللاعب المتميز في فريق الصفاقسي التونسي سجل في شباك فيتا كلوب وفي عقر دار الفريق بالكونغو الديموقراطية.

واجه علي فريق فيتا في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2014 وخسر ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1.

أخبار متعلقة

توخيل: سأنام جيدا حين نضم لاعبا جديدا تقرير: يونايتد يكتب اسم ساوثجيت في قائمة المرشحين لتدريبه إسماعيل يوسف يروي: السعيد أراد الزمالك طارق يحيى: مشكلة باسم مرسي انتهت.. والأهلي ضغط على ياسر إبراهيم

في اللقاء الأول بملعب الشهداء بكينشاسا سجل معلول البالغ عمره 29 عاما هدفا رائعا من ركلة حرة.

ورفع معلول رصيد أهدافه في البطولات القارية مع الأهلي إلى 4 بعد هدفه في شباك فيتا على ملعب برج العرب يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي علي معلول

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة طائرة - قرعة البطولة العربية للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك 27 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير - إيفرتون يستعد لبيع توسون ونياسي وشنايدرلين ويحدد السعر المطلوب 27 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - مجموعات متوازنة للأهلي وسموحة في بطولة إفريقيا.. والأحمر يستضيف مجموعته 45 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب: لالانا قد يعود قبل مباراة كريستال بالاس 52 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد - منافس مصر.. تراجع مستوى قطر واكتساح للفراعنة في المواجهات المباشرة ساعة | رياضات أخرى
كلوب: لقد كان موقفا رائعا من صلاح ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي

قد ينال إعجابك