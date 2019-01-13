بالفيديو - معلول يهز شباك فيتا مجددا بعد هدف رائع منذ 5 سنوات

لم يكن هدف علي معلول لاعب الأهلي في شباك فيتا كلوب يوم السبت هو الأول لظهير منتخب تونس في شباك الأخير.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

عندما كان ينشط اللاعب المتميز في فريق الصفاقسي التونسي سجل في شباك فيتا كلوب وفي عقر دار الفريق بالكونغو الديموقراطية.

واجه علي فريق فيتا في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2014 وخسر ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1.

في اللقاء الأول بملعب الشهداء بكينشاسا سجل معلول البالغ عمره 29 عاما هدفا رائعا من ركلة حرة.

ورفع معلول رصيد أهدافه في البطولات القارية مع الأهلي إلى 4 بعد هدفه في شباك فيتا على ملعب برج العرب يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.