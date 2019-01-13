صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إعادة ليفربول لطريق الانتصارات

احتل نجمنا المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية بعد قيادة ليفربول للعودة لسكة الانتصارات يوم السبت.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي ليعود الفريق لطريق الانتصارات بعد خسارتين، ضد مانشستر سيتي في الدوري ووولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

الفوز رفع الفارق في القمة بين ليفربول وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 7 نقاط مؤقتا، علما بأن سيتي سيواجه وولفرهامبتون يوم الإثنين في الجولة نفسها.

الهدف هو الـ14 لصلاح في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا في عقب فوز ليفربول الثمين..

ديلي ميل: صلاح ينهي قلق كلوب

إندبيندينت: صلاح يبقي ليفربول على المسار الصحيح

تليجراف: ركلة جزاء تصنع الفارق

ستار: شرارة صلاح المشرقة

كلوب سعيد بعدما خطف صلاح الفوز على برايتون

إكسبرس: صلاح رجل الساعة يعيد ليفربول لقيادة سباق القمة بفارق 7 نقاط

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.



































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