مصطفى فتحي ضمن 3 مستبعدين من قائمة الزمالك لمواجهة طنجة

خرج مصطفى فتحي من قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

وأعلن كريستيان جروس عن استبعاد 3 لاعبين من قائمة الفارس الأبيض لمواجهة المضيف المغربي هم فتحي والحارس عمر صلاح والظهير الأيسر أحمد فتوح.

ويلعب إبراهيم حسن أساسيا على الجبهة اليمنى في تشكيل الزمالك. ( تعرف على التشكيل )

ويتواجد على دكة البدلاء: عماد السيد - حازم إمام - يوسف أوباما - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - حميد أحداد

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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