خاص خبر في الجول – أحمد جمعة على أعتاب الدوري السعودي

الأحد، 13 يناير 2019 - 01:54

كتب : بسام أبوبكر

أحمد جمعة يحتفل بهدف المصري في وادي دجلة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي المصري اقتراب أحمد جمعة مهاجم الفريق من الدوري السعودي من بوابة الباطن.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الباطن السعودي اتفق مع المصري على استعارة أحمد جمعة حتى نهاية الموسم".

وأضاف "إدارة المصري وافقت بالفعل على رحيل أحمد جمعة إلى جانب موافقة اللاعب وموافقة إيهاب جلال أيضا".

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وواصل "المصري على أعتاب التعاقد مع مهاجم أجنبي وسيصل بالفعل إلى بورسعيد خلال ساعات للتوقيع والانضمام رسميا لـ المصري".

وأشار "عقب إتمام التعاقد مع المهاجم الأجنبي، سيوقع المصري على عقد إعارة أحمد جمعة إلى الباطن".

أحمد جمعة شارك في 16 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بقميص المصري، وسجل 3 أهداف.

ولعب أحمد حمودي جناح الأهلي في صفوف الباطن السعودي من قبل.

ويحتل الباطن المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري السعودي.

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