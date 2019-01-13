رسميا – الصفقة السابعة.. أسامة إبراهيم إلى الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع أسامة إبراهيم ظهير أيمن سموحة، كصفقة جديدة للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعد صفقة أسامة إبراهيم هي الصفقة السابعة للدراويش خلال سوق الانتقالات الشتوية.

الإسماعيلي تعاقد مع يحيى زايد مهاجم منتخب تنزانيا وشيلونجو من سموحة وأودا مارشال النيجيري ومحمود عبد العاطي "دونجا" من الزمالك ومحمود رضا من وادي دجلة وأحمد فتحي "كاستيلو" من النصر للتعدين.

وجاء تعاقد الإسماعيلي مع أسامة إبراهيم، بناءً على رغبة الجهاز الفني للدراويش لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق و"لتفعيل المنافسة مع باهر المحمدي في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بجانب المسابقتين المحليتين"، وفقا لبيان النادي الرسمي.

وتم عرض أسامة إبراهيم على الجهاز الفني للإسماعيلي الذي رحب بضمه "في ظل الإمكانيات المميزة التي يتمتع بها بجانب خبراته العريضة".

ولعب أسامة إبراهيم 6 مباريات هذا الموسم بقميص سموحة.

وارتدى أسامة إبراهيم قميص الزمالك من قبل في الفترة ما بين 2016 و2018.

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