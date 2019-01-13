طارق يحيى: مشكلة باسم مرسي انتهت.. والأهلي ضغط على ياسر إبراهيم

قال طارق يحيى مدرب سموحة أن المشكلة الخاصة باللاعب باسم مرسي انتهت وأن الأخير سيلعب مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وصرح لاعب الزمالك السابق عبر قناة صدى البلد "باسم معنا بإذن الله. تواصلت مع رئيس الزمالك وانتهت القصة. بطاقة اللاعب تصل يوم الأحد وسيقيد فورا، أشكر رئيس الزمالك".

وواصل يحيى "لا أعلم هل هناك بند في العقد يمنع مشاركته أمام الزمالك أم لا، لكن سترون مستوى آخر للاعب لأنه لديه إصرار للعودة إلى سابق عهده. يتدرب معنا وشارك في لقاء ودي منذ أيام".

واتفق الزمالك مع سموحة على إعارة باسم مرسي إلى الأخير قبل أن يصرح رئيس الزمالك بأنه لا يرغب في إتمام الصفقة وأن اللاعب لن ينتقل إلى النادي السكندري.

ولعب باسم في لاريسا اليوناني في النصف الأول من الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وفي المقابل رحل ياسر إبراهيم عن سموحة لينتقل إلى الأهلي مقابل 30 مليون جنيه.

وانتقد طارق مسؤولي الأهلي قائلا:"كاد ياسر أن ينتقل إلى الزمالك لكن مسؤولي الأخير رفضوا دفع 30 مليون بعدما باعوا اللاعب منذ سنوات بمليون فقط. الأهلي ضغط على ياسر، كيف له أن يتواصل مع اللاعب قبل مواجهة سموحة بأيام؟".

واستمر لاعب مصر السابق "تحدثت معه عن مباراتنا أمام الأهلي وفوجئت به يطلب الرحيل، كنت سأشركه في اللقاء".

وفي خضم صفقة ياسر إبراهيم استعار سموحة من الأهلي اللاعب عمرو بركات.

وأتم يحيى "أعرف إمكانات عمرو منذ أن كان ناشئا في الزمالك، حين رحل تحدثت مع أحمد حسام (ميدو) مدرب الزمالك آنذاك وأبديت له دهشتي من ترك الفريق لهذا اللاعب".

ويحتل سموحة المركز الثامن في الدوري المصري الممتاز ورصيده 23 نقطة ويواجه فريق النجوم يوم الثلاثاء في الجولة 19 من البطولة.