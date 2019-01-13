تشكيل الزمالك – إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم أساسيان ضد اتحاد طنجة

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربي في ذهاب دور الـ32 المكرر بالكونفدرالية على ملعب ابن بطوطة، والتي ستنطلق في الخامسة بتوقيت القاهرة .

ويلعب محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة المضيف المغربي.

ويشارك إبراهيم حسن على الجبهة اليمنى.

وضم تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

في خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد ابراهيم - إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا"

في خط الهجوم: عمر السعيد

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