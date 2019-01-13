مدافع ليفربول: الناس لا يعلمون مدى الضغط الذي واجهه صلاح

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول عن القوة الذهنية التي يتمتع بها محترفنا المصري محمد صلاح، وذلك عقب انتصار فريقهما على برايتون.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي وهو الفوز رقم 18 من 22 مباراة، بعد أن كان قد مني بأول هزيمة له في الدوري ضد مانشستر سيتي مطلع الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه "التسجيل من ركلات الجزاء ليس بالأمر السهل".

وأضاف "كثير من الناس لا يعلمون مدى الضغط الذي يواجهه اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء، ولكن محمد صلاح أثبت مرة أخرى أنه يستطيع تنفيذ ركلات الجزاء بكل براعة".

وواصل الدولي الإنجليزي "لقد قام صلاح بعمل جيد في الحصول على ركلة الجزاء في المقام الأول، وقام بتنفيذها جيدًا".

ركلة الجزاء هي الثالثة على التوالي التي يسددها الدولي المصري بنجاح في شباك منافسيه، بعد التسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد وأرسنال الشهر الماضي.

وسجل صلاح هدفه رقم 14 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

وكان ترينت قد تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة، والتي جعلت مشاركته في المباراة أمر مشكوك فيه، ولكن في النهاية استطاع اللاعب الدولي الإنجليزي لعب المباراة حتى نهايتها.

وأوضح "لقد كان التواءً بسيطًا في الكاحل. لقد شعرت بالألم ولكنني طلبت من المدرب والطاقم الطبي إعطائي بعض المسكنات وعندها سأكون جاهزًا للعب. سعدت كثيرًا بثقة المدرب فيّ وإِشراكي في المباراة، وفي النهاية سار الأمر على ما يرام".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.



































طالع أيضا

صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إعادة ليفربول لطريق الانتصارات

كلوب: لقد كان موقفا رائعا من صلاح

تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية "الأفضل مع ثنائي الدفاع"

هل يقهر الزمالك فريق طنجة الذي يفوز دائما في ملعبه؟

بالفيديو - معلول يهز شباك فيتا مجددا بعد هدف رائع منذ 5 سنوات

إسماعيل يوسف يروي: السعيد أراد الزمالك