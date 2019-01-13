قال حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجيت إن فريقه كان مجبرا على الاستغناء عن خدمات شميليس بيكلي جناحه، مشيرا إلى أن النادي البترولي كان واقعا أمام خيارين لا ثالث لهما. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أنور لـFilGoal.com قائلا: "بيكلي كان لاعبا مهما في صفوفنا وكنا نتمنى استمراره، عقده ينتهي معنا بنهاية العام ومن حقه التوقيع في شهر يناير الجاري لأي فريق لينضم له مجانا في الصيف".

وأضاف "عرض المقاصة كان مغريا للغاية، عقدنا 4 جلسات مع بيكلي وأخبرناه أننا سنمنحه نفس المقابل المادي، رفض اللاعب ذلك الأمر تماما وقال إنه تأقلم تماما حيال الرحيل ولن يكمل مع الفريق واعتذر عن عدم التوقيع معنا".

وواصل "كنا في حيرة بين أمرين، الأول إجباره على الاستمرار حتى نهاية عقده واللاعب لن يتجاوب ولن يمنحنا أفضل ما لديه وسيرحل مجانا بنهاية الموسم".

وتابع "الأمر الثاني كان موافقتنا على رحيله واستغلال الأموال التي سنحصل عليها مقابل رحيله وضم لاعب أو اثنين بنفس مستواه، فوافقنا على العرض".

وأتم "اللاعب مضى بالفعل للمقاصة واليوم هناك جلسة بين إدارة فريقنا والنادي الفيومي للاتفاق على المقابل المادي لإتمام الصفقة ومنحهم الاستغناء الخاص باللاعب".

وأعلن المقاصة في وقت سابق عن ضم بيكلي صاحب الـ28 عاما بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر داخل نادي بتروجيت أن مقابل الصفقة يقدر بـ6 ملايين جنيه.

وخاض بتروجيت خلال الموسم الجاري في الدوري المصري 18 مباراة حصد خلالها 15 نقطة ويتذيل ترتيب المسابقة حاليا.

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