رسميا - المقاصة يتعاقد مع شيمس بيكلي لمدة 4 سنوات ونصف

الأحد، 13 يناير 2019 - 14:23

كتب : عاطف شادي

شيمس بيكلي

انضم الإثيوبي شيمس بيكلي رسميا إلى نادي مصر للمقاصة قادما من صفوف بتروجيت لمدة 4 مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام بيكلي بتوقيع عقود انضمامه للمقاصة صباح اليوم الأحد بحضور اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي ومحمد مجد عضو مجلس الإدارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمار والتعاقدات وعبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب.

وتسلم عصام سراج الاستغناء الخاص باللاعبا لإثيوبي رسميا من مسؤولي بتروجي وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد بيكلي في قائمة الفريق بالاتحاد المصري لكرة القدم واستخراج البطاقة الخاصة به.

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وانتظم بيكلي في تدريبات الفريق أمس السبت في محاولة تجهيزه فنيا للانسجام مع لاعبي المقاصة تحسبا لمشاركته أمام المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ومن جانبه أوضح محمد عبد السلام أن بيكلي صفقة من العيار الثقيل وهو لاعب مميز ويمتلك خبرات كبيرة وضمه للفريق إضافة قوية لتعويض رحيل إيريك تراوري.

وأشار رئيس المقاصة إلى أن التعاقد مع بيكلي جاء بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفني.

شيمس بيكلي المقاصة بتروجيت

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