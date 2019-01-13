كلوب: ليفربول ليس فريق الأحلام.. ولكن

الأحد، 13 يناير 2019 - 14:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه ليس فريق الأحلام الذي يقدم كل المباريات بمستوى رائع، مشددا على أهمية الفوز في المباريات الصعبة مثل مباراته الأخيرة ضد برايتون يوم السبت.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي وهو الفوز رقم 18 من 22 مباراة، بعد أن كان قد مني بأول هزيمة له في الدوري ضد مانشستر سيتي مطلع الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

ورد كلوب على سؤاله عما إذا كانت النتيجة أهم من الأداء بقوله: "واجهت هذه الأسئلة في بداية الموسم كثيرًا. كان لدينا نتائج وكان من الواضح أن الناس يعقدون مقارنات بين أداء الفريق في مباريات مثل مانشستر سيتي العام الماضي في دوري الأبطال، أو مباراة روما في آنفيلد. هذا أمر جيد، لكننا لسنا فريق الأحلام".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "علينا أن نحقق النتائج. لذلك، نحن بحاجة إلى تقديم أداء جيد. الأداء كان جيدا أمام برايتون. لم يكن أفضل أداء لنا هذا الموسم في هذه المباراة على أكثر من نحو، ولكن أود أن أقول إنه كان الأداء الأكثر نضجا لهذا الموسم. هذا مهم جدا".

وواصل الألماني "في الأيام الجيدة، يمكن للجميع تحقيق الفوز. في يوم متوسط، لا تستطيع الكثير من الفرق الفوز. في يوم سيئ، لا يستطيع سوى عدد قليل الفوز بالمباريات. أمام برايتون لم يكن يومنا سيئاً ولكنه كان يوماً صعباً بالنسبة لنا. كانت مباراة صعبة لأن برايتون لعب بشكل جيد".

وأتم "لقد لعبنا عدة مرات ضد خطة 4-5-1، ولكن برايتون كانت طريقة تنفيذه مختلفة وصعبة حقًا. كان من الواضح قبل المباراة أنه سيكون لقاء صعبًا، لذلك أنا سعيد حقا أن اللاعبين أخذوا المباراة بجدية، وتمكنوا من تحقيق الفوز لم يشعروا بالانزعاج أو الإحباط. كان لدينا مستوى ثابت في مباراة صعبة للغاية وأنا راضْ عن ذلك".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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