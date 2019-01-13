كلوب: علينا فقط أن نحرص ألا تكون أخطاؤنا كارثية

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن عدم ارتكاب الأخطاء أمر صعب للغاية في كرة القدم وشدد على أن فريقه عليه فقط الحرص أن لا تكون الأخطاء كارثية، وذلك بعد الفوز الصعب على برايتون.

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قبل المباراة قلت أننا يجب أن نكون في الموعد، وبعد المباراة أستطيع أن أقول أننا قدمنا أداءً ناضجًا. لقد شاهدتم المباراة وتعلمون أن الحفاظ على التركيز والهدوء لم يكن بالأمر السهل، فكثير من المواقف ربما كانت ستتحول إلى هجمة مرتدة خطيرة علينا أو تهديد مباشر على مرمانا لو لم ينتبه اللاعبون".

وأضاف "في الشوط الأول، كانت لنا 4 أو 5 كرات مهمة، والتي دائمًا ما تكون كافية لنا لنسجل هدفًا. عندما كانت الكرة بحوزتنا، لعبنا بشكل جيد، ولكننا لم نستطيع استغلال الكرات الثانية بشكل جيد. لاعبا قلب الدفاع في برايتون كانا قريبان من بعضهما البعض بشكل كبير، ولذلك كان من الصعب علينا اختراق خط الدفاع".

وواصل "أما في الشوط الثاني تحسن الأمر. أعطيت تعليماتي للاعبين بين الشوطين لتعديل بعض الأمور ونفذها اللاعبون بشكل جيد. استطعنا الضغط عليهم واستعادة الكرة بعد فقدانها؛ كانت لنا هجمة مرتدة جيدة شارك فيها محمد صلاح وجيردان شاكيري وانتهت بحصول صلاح على ركلة جزاء واستطاع تسجيل الهدف منها. بعد الهدف، تحلينا بالهدوء واستحوذنا على الكرة وحاولنا خلق بعض الفرص ولكن بدون مخاطرة، فلقد كان من الواضح أن المباراة لن تشهد نتيجة كبيرة. لم تتغير طريقة لعب برايتون لأننا كنا نسيطر على مجريات اللقاء".

وأتم "لقد استمروا في الدفاع بنفس الأسلوب، وتمنّوا ارتكابنا لخطأ واحد للعودة في نتيجة المباراة. عدم ارتكاب الأخطاء أمر صعب للغاية في كرة القدم ويكاد يكون مستحيلًا. يجب علينا فقط أن نحرص أن لا تكون أخطاؤنا كارثية. لقد فزنا بالمباراة وأنا سعيد بذلك".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.



































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