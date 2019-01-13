قائد ليفربول: تعلمنا درس موسم 2014 ولا نفكر في اللقب الآن

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أنه لا داعي لتغيير سياسة التعامل مع كل مباراة على حدة التي يتبعها ليفربول في المباريات التي يخوضها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي وهو الفوز رقم 18 من 22 مباراة، بعد أن كان قد مني بأول هزيمة له في الدوري ضد مانشستر سيتي مطلع الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال هندرسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أننا يمكننا تعلم الكثير من المنافسة في موسم 2014، ولكن في الوقت الحالي جميعنا يتعامل مع كل مباراة على حدة. هذه هي طريقتنا ولطالما كانت كذلك منذ بداية الموسم، فلماذا نغيرها؟ كل مباراة نخوضها هي أهم مباراة في الموسم بالنسبة لنا. هكذا ننظر إلى الأمر. سنستمر في التعامل مع كل مباراة بنفس الطريقة ولننظر في نهاية الموسم كيف سيكون موقعنا في جدول الترتيب".

كان هندرسون أحد أفراد الفريق الذي نافس على اللقب بقوة في موسم 2013-2014 ويرى قائد ليفربول أن الفريق يمكن أن يستفيد كثيرًا الآن من الدروس التي تعلمها في ذلك الموسم. في الوقت نفسه، أوضح هندرسون أن جميع لاعبي الفريق يفكرون في المباراة القادمة فقط وأنهم غير منشغلون بالتفكير في الصراع على اللقب في الوقت الحالي.

وأضاف عند سؤاله عن المواجهة ضد برايتون: "توقعنا أنها ستكون مباراة صعبة وبالفعل كانت كذلك. برايتون فريق جيد، خاصة عندما يلعبون على أرضهم. لقد دافعوا بشكل جيد وكان من الصعب علينا اختراق دفاعهم. أعتقد أننا قدمنا أداءً ناضجًا جدًا. استطعنا أن نحرز هدفًا وحافظنا عليه حتى النهاية، ونحن سعداء بتحقيقنا الفوز. أعتقد أننا يمكننا التحسن أكثر في الأسابيع القادمة، وهذا ما سنحاول فعله".

كان ليفربول قد ذهب لمواجهة برايتون بعد تلقي الهزيمة في مبارتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم ضد كلًا من مانشستر سيتي في الدوري و وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي. وقال قائد الريدز أن لاعبو الفريق قد أجمعوا على عدم السماح لهاتين الهزيمتين بزعزعة ثقتهم في أنفسهم.

وتابع "لقد تحدثنا كثيرًا عن المبارتين السابقتين. تركيزنا كله كان منصبًا على مباراتنا ضد برايتون والفوز بالثلاث نقاط، وهذا ما نجحنا في تحقيقه. لم نفقد الثقة في أنفسنا للحظة واحدة وحافظنا على هدوءنا واستطعنا تحقيق هدفنا في النهاية".

رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

وسجل صلاح هدفه رقم 14 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.



































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