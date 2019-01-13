مجموعة الأهلي – مدرب شبيبة الساورة: الحكم هو سبب خسارتنا ضد سيمبا

يرى نبيل نجيز المدير الفني لفريق شبيبة الساورة أن حكم مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني هو سبب خسارة الفريق الجزائري.

سيمبا انتصر على شبيبة الساورة بثلاثية مقابل لا شيء في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي. (طالع التفاصيل)

وتولى البتسوانى جوشوا بوندو مسؤولية إدارة المباراة، وهو الحكم الذي يراه مدرب شبيبة الساورة هو سبب الخسارة.

وقال نبيل نجيز: "الحكم أثر على النتيجة النهائية للمباراة. المباراة لُعبت على جزئيات بسيطة للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع الإذاعة الوطنية الجزائرية "هدف سيمبا الأول جاء من خطأ والهدف الثاني كان من تسلل".

وتابع "أنا فخور للغاية باللاعبين وراض تماما عن أدائهم في المباراة".

وواصل "واجهنا فريقا قويا، أغلب عناصر دوليين إلى جانب امتلاكهم لمجموعة جيدة من اللاعبين الأجانب".

وانتصر الأهلي في إطار نفس المجموعة على فيتا كلوب بثنائية مقابل لا شيء.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة في الجزائر في الجولة الثانية من المجموعات، بينما يحل فريق سيمبا ضيفا على فيتا كلوب.

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