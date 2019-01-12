بالفيديو - مجموعة الأهلي في إفريقيا.. سيمبا يفجر مفاجأة ويسحق الساورة بثلاثية

فجر سيمبا التنزاني مفاجأة ضمن المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز على شبيبة الساورة الجزائري 3-0 في تنزانيا.

إيمانويل أوكوي سجل أولا لسيمبا قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل ميدي كاجيري الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وأضاف كاجيري الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وبالتالي، تذيل شبيبة الساورة المجموعة دون رصيد، وتصدرها سيمبا بـ3 نقاط قبل مواجهة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت.

ويخرج الأهلي لمواجهة الساورة – الذي يخوض دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه - في الجزائر يوم الجمعة المقبل.