بالفيديو - مجموعة الأهلي في إفريقيا.. سيمبا يفجر مفاجأة ويسحق الساورة بثلاثية

السبت، 12 يناير 2019 - 17:05

كتب : FilGoal

سيمبا

فجر سيمبا التنزاني مفاجأة ضمن المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز على شبيبة الساورة الجزائري 3-0 في تنزانيا.

إيمانويل أوكوي سجل أولا لسيمبا قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل ميدي كاجيري الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وأضاف كاجيري الهدف الثالث في الدقيقة 68.

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وبالتالي، تذيل شبيبة الساورة المجموعة دون رصيد، وتصدرها سيمبا بـ3 نقاط قبل مواجهة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت.

ويخرج الأهلي لمواجهة الساورة – الذي يخوض دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه - في الجزائر يوم الجمعة المقبل.

في إفريقيا سيمبا شبيبة الساورة

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