بالفيديو – بسمة البدايات تظهر من جديد.. الأهلي يضرب فيتا كلوب مرتين ويخرج منتصرا

نجح فريق الأهلي في الانتصار على فيتا كلوب بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق ناصر ماهر وعلي معلول في الشوط الثاني.

البديل ناصر ماهر سجل أولا في الدقيقة 65 بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

ثم تحصل البديل كريم وليد "نيدفيد" على ركلة جزاء، ترجمها علي معلول بنجاح في الدقيقة 80.

انتصار الأهلي في مباراته الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو الأمر الذي يتحقق لأول مرة منذ بطولة 2012.

وقتها انتصر الأهلي على مازيمبي بهدفين مقابل هدف، وخلال مشاركاته في بطولات 2013 و2016 و2017 و2018 لم ينجح المارد الأحمر في الانتصار.

والآن تتحقق البداية السعيدة.

الأهلي يحصد الثلاث نقاط الأولى ويتساوى مع سيمبا التنزاني في صدارة المجموعة.

البداية

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي منذ البداية.

مروان محسن مهاجم صريح وخلفه رمضان والشحات ووليد سليمان مع الثنائي عمرو السولية وهشام محمد.

بينما شارك ساليف كوليبالي كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف مع ظهيري الجنب علي معلول ومحمد هاني.

البداية كانت سريعة للغاية من جانب الأهلي بفضل انطلاقة رمضان صبحي إلا أن تمريرة الأخير لم تصل إلى مروان محسن أو وليد سليمان بعد مرور 30 ثانية فقط من اللقاء.

رمضان عاد من جديد ليشكل خطورة على مرمى فيتا ولكن تسديدته جاءت ضعيفة في يد نيلسون بونجمان حارس الفريق الكونغولي.

وقبل وصول الدقيقة الخامسة ظهرت من جديد خطورة الأهلي بعد عرضية علي معلول ورأسية مروان محسن إلا أنها مرت بجوار القائم.

5 دقائق والأهلي أفضل وأخطر.

خطورة رمضان وأسلوب الأهلي

الأهلي اعتمد على الضغط على خط دفاع فيتا كلوب أثناء بناء الأخير للهجمة.

ضغط الأهلي تسبب أكثر من مرة في ارتباك لدفاع الضيوف، وكاد المارد الأحمر أن يتقدم في النتيجة.

تمريرة من رمضان صبحي إلى مروان محسن والأخير يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان.

وليد مر من مدافع فيتا كلوب قبل أن يسدد ولكن تسديدته جاءت ضعيفة.

فرصة أولى خطيرة للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

بعدها وبنفس طريقة ضغط الأهلي كاد حسين الشحات أن يستغل خطأ فيتا كلوب إلا أنها استفاد من ركلة ركنية كادت تهز الشباك ولكنها مرت بجوار القائم.

كوليبالي ارتقى في الدقيقة 14 ليحول عرضية علي معلول بقوة في طريق شباك فيتا كلوب، إلا أنها مرت بجوار القائم.

ربع ساعة من السيطرة والفرص للأهلي ولكن بلا أهداف.

هدوء وخطورة و 10 لاعبين

الهدوء سيطر على أجواء المباراة، مع تبادل للكرات في وسط ملعب فيتا كلوب.

الفرصة الأولى للضيوف جاءت من تسديدة فابريسي لوامبا إلا أن الشناوي تصدى لها وأبعدها إلى ركلة ركنية مرت بسلام في النهاية.

وفي الدقيقة 30 انطلق رمضان صبحي في واحدة من أخطر فرص الأهلي.

لعبة ثنائية بين رمضان صبحي ومروان محسن والأخير يضع الأول أمام المرمى ولكن تسديدة رمضان أبعدها دفاع فيتا.

رمضان صبحي كان مصدر خطورة الأهلي وتسبب في لعب فيتا كلوب بـ 10 لاعبين.

تشاريلز مونديا مدافع فيتا كلوب حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على رمضان صبحي قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 36.

أفضلية الأهلي استمرت مع استغلال النقص العددي لفيتا كلوب ولكن في النهاية الشباك لم تهتز في أول 45 دقيقة.

الشوط الأول ينتهي بلا أهداف.

إصابة جديدة والضربة الأولى

مع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته على الكرة قبل أن يتلقى ضربة موجعة بإصابة مروان محسن.

مروان محسن خرج مصابا في الدقيقة 53 ليشارك ناصر ماهر بدلا منه.

إصابة جديدة ضربت صفوف الأهلي في خط الهجوم مع إصابة وليد أزارو وجيرالدو، غير المقيد في إفريقيا، وصلاح محسن.

وأخيرا اهتزت الشباك. الأهلي ينجح في التسجيل.

انطلاقة من محمد هاني بعد تمريرة رمضان صبحي والأول يرسل عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء.

عرضية محمد هاني استقبلها ناصر ماهر بتسديدة متقنة في الشباك.

ناصر ماهر يسدد ويهز شباك فيتا كلوب ويكتب تقدم الأهلي في الدقيقة 65.

هدوء ثم ظهور الشناوي

حالة الهدوء عادت من جديد للمباراة بعد هدف الأهلي.

المارد الأحمر ترك الكرة لـ فيتا كلوب والأخير بدأ في السيطرة على مجريات المباراة دون تشكيل خطورة على مرمى الشناوي.

لاسارتي تدخل في الدقيقة 68 ليدفع بـ أحمد حمودي بدلا من هشام محمد.

الدقيقة 72 شهدت فرصة أولى خطيرة لـ فيتا كلوب بعد ارتباك في دفاع المارد الأحمر.

ولكن الشناوي تألق أمام الفرصة الأخطر لـ فيتا كلوب.

تغيير ثالث والضربة الثانية

وأجرى لاسارتي التغيير الثالث والأخير لـ الأهلي في الدقيقة 74.

شارك كريم نيدفيد بدلا من حسين الشحات والأول لم يحتج أكثر من 5 دقائق فقط ليحصل على ركلة جزاء.

نيدفيد سقط داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أحمد حمودي ليتدخل حارس فيتا كلوب ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

وترجم علي معلول الركلة بنجاح في الشباك.

هدف ثان في الدقيقة 80 عن طريق علي معلول.

وكاد رمضان صبحي أن يسجل هدفا ولا أروع بعد مهارة كبيرة والمرور من حارس فيتا كلوب، إلا أن تسديدته لم تهز الشباك.

الأهلي حافظ على نظافة شباكه حتى اللحظات الأخيرة ليحصد الثلاث نقاط الأولى في المجموعات.