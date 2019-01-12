بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي

أعلن نادي بيراميدز تكليف سيف الوزيري المدير التنفيذي بقيادة شؤون النادي.

ويتولى الوزيري منصب المدير التنفيذي لبيراميدز منذ أكتوبر 2018، وتم تكليفه بإدارة شؤون النادي.

وأصدر بيراميدز بيانا رسميا جاء فيه:

كلف معالي المستشار / تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز "سيف الوزيري" بقيادة شئون النادي بعد اختياره مديرا تنفيذيا وجاء اختياره بعد مسيرته الناجحة.

خلال ١٦ عاما من بداية مشواره العملي، والذي قدم كل ما هو جديد في عالم التسويق الرياضي، بعد أن استطاع تقديم رؤية مختلفة ومتميزة في مجال التسويق والإدارة، حققت له وكل من عمل معهم من شركات وأندية الكثير من النجاحات، ووضعته في مصاف أهم خبراء التسويق والإدارة في مجالات متعددة. فهو واحدٌ من قلائل يمتلكون خبرةً واسعةً في مجال الاستثمار الرياضي والذي يخدم القطاع التجاري للشركات العالمية الرائدة في خدماتها، ويمتلك مهارات متميزة في القطاعات التجارية المختلفة، كما يعد من القلائل في مصر والعالم العربي في تخطيط استراتيجيات الاستثمار الرياضي والتسويق من خلال مجال الرعاية الرياضية والفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى إدارة الحملات التسويقية والترويجية.

"سيف الوزيري" الذي يبلغ من العمر 39 عاما، حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من "جامعة مصر الدولية" عام 2002، وفي عام 2005 نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من "الأكاديمية البحرية" بالقاهرة، ولم تمنعه أشغاله وأعماله التي بدأت مبكرًا من الحصول على دبلومة إعداد القادة من "الجامعة الأمريكية" عام 2012.

بدأ سيف مجاله العملي من خلال شركة "فودافون مصر"، وهناك تعلم جميع أساسيات التسويق الرياضي لشركات الاتصالات في مجال الرعاية الرياضية؛ وذلك من خلال تنفيذ حقوق عقد رعاية "النادي الأهلي" في ذلك الوقت، حتي قادته شهرته في شركات الاتصالات إلى الانضمام إلى الوافد الجديد على عالم الاتصالات ممثلاً في شركة "اتصالات مصر"، وبدأ بمنصب مدير لإدارة قطاع الرعاية الرياضية، وبعمله واختلافه وتميزه أصبح مديرًا لإحدى إدارات التسويق داخل الشركة.

ونجح "سيف" في وضع شركة "اتصالات مصر" على خريطة كرة القدم مباشرة بعد أن نجح في الحصول على حقوق رعاية "المنتخب الوطني المصري لكرة القدم"، ورعاية بطولات الكرة المصرية، وذلك بعد وقت قصير من توقيعه على عقد شراكة مع "اللجنة البارالمبية المصرية".

وارتبطت أكبر صفقة في تاريخ الكرة المصرية في ذلك التوقيت باسم "سيف الوزيري" بعد أن قام بالتوقيع على عقد حقوق رعاية "النادي الأهلي" من عام 2011 وحتى عام 2014 بمبلغ مالي ضخم وصل إلى 135 مليون جنيه مصري، وهي الصفقة التي أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الرياضية والإعلامية في مصر والوطن العربي.

وبعد تعيينه مديرًا تنفيذيًا للقطاع التجاري في شركة "صلة الرياضية" السعودية عام 2013، وهي الشركة الرائدة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي في الشرق الأوسط، نجح في قيادة الشركة لبيع وإدارة عقود رعاية بأكثر من 100 مليون دولار سنويا، ثم نجح في تأسيس القطاع التجاري لشركة "صلة مصر" عام 2015، وقاد الشركة الجديدة لبيع حقوق رعاية بأكثر من 320 مليون جنيه مصري، وارتبط اسمه مرة أخرى بأكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية في ذلك التوقيت، والذي قدر بحوالي 250 مليون جنيه مصري مع "النادي الأهلي" في صفقة وصفت وقتها بالتاريخية و من ثم التخطيط و الفوز بأكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي والذي يقدر ب ٥٤٠ مليون جنيه مصري عام ٢٠١٨.

تم تعيينه في أكتوبر ٢٠١٨ كمدير تنفيذي لـ"نادي بيراميدز" و لأعمال معالي المستشار داخل جمهورية مصر العربية، يتولى "سيف الوزيري" حاليًا جميع الأمور الخاصة بالنادي، وأهمها ملفات الرعاية والانتقالات والتي تحقق حتى وقتنا الحالي صدى واسعًا في كل الأوساط الإعلامية والرياضية سواء في مصر أو العالم العربي.