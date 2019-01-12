لاسارتي: كوليبالي شارك اليوم لأنه كان الأفضل.. وسبب ظهور الشحات وغياب ياسر

السبت، 12 يناير 2019 - 23:37

كتب : FilGoal

كوليبالي - الأهلي - فيتا كلوب

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب مشاركة ساليف كوليبالي أمام فيتا كلوب على الرغم من اقتراب رحيل اللاعب من صفوف المارد الأحمر.

الأهلي انتصر بهدفين مقابل لا شيء أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

كوليبالي على أعتاب الرحيل من الأهلي ولكن لاسارتي لا يجد مشكلة في الاستفادة منه حتى النهاية.

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وقال لاسارتي: "كوليبالي شارك اليوم لأنه كان الأفضل في لقاء سموحة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "كوليبالي كان معنا اليوم ولذلك شارك. فكرنا في لقاء فيتا كلوب ودخلنا المباراة من أجل الانتصار واستخدمنا ما يحقق لنا ذلك".

وواصل "كوليبالي قدم أداءً جيدا جدا اليوم أمام فيتا كلوب".

وأكمل حديثه قائلا: "ياسر إبراهيم انضم للفريق منذ يومين فقط ولذلك لم يشارك".

إذا، لماذا شارك حسين الشحات؟ يُجيب مدرب الأهلي "حسين الشحات يمتلك خبرة كبيرة. اللاعب شارك مؤخرا في نهائي كأس العالم للأندية ومن هنا رأينا أنه مناسب للمباراة".

واستدرك "لم يكن أمامنا خيارات عديدة بسبب كثرة الإصابات".

ويرى لاسارتي: "يتحقق النجاح بالجماعية والانسجام. إذا لم يتحقق الانسجام، سيكون انتصارك مستحيلا".

وأتم "ليس أمامنا الكثير من الوقت والآن سنفكر في المواجهة المقبلة".

انتصار الأهلي في مباراته الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو الأمر الذي يتحقق لأول مرة منذ بطولة 2012.

وقتها انتصر الأهلي على مازيمبي بهدفين مقابل هدف، وخلال مشاركاته في بطولات 2013 و2016 و2017 و2018 لم ينجح المارد الأحمر في الانتصار.

والآن تتحقق البداية السعيدة.

الأهلي يحصد الثلاث نقاط الأولى ويتساوى مع سيمبا التنزاني في صدارة المجموعة.

في إفريقيا الأهلي فيتا كلوب

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