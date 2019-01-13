مجموعة الأهلي – المتحدث باسم شبيبة الساورة يهاجم لاعبيه ويصرح: كنا سنموت إذا انتصرنا

الأحد، 13 يناير 2019 - 01:28

كتب : FilGoal

شبيبة الساورة

شن محمد زرواطي المتحدث الرسمي باسم فريق شبيبة الساورة الجزائري هجوما قويا على لاعبيه بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

سيمبا انتصر على شبيبة الساورة بثلاثية مقابل لا شيء في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث باسم شبيبة الساورة عقب المباراة: "أنا غاضب للغاية من أداء بعض اللاعبين أمام سيمبا".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة النهار الجزائرية "مستوى بعض اللاعبين كان تحت الصفر أمام سيمبا".

وواصل "كنا سنموت إذا حققنا الانتصار اليوم في تنزانيا بسبب الظروف التي لعبنا فيها".

وأوضح "تعرضنا لضغط كبير في الملعب وتواجدت المجموعة التي لم تشارك في المباراة إلى جانب جماهير شبيبة الساورة بجانب جماهير سيمبا",

وكرر "إذا كنا قد انتصرنا اليوم، لكانت أرواحنا في خطر".

وأكمل حديثه قائلا: "الحكم أيضا ساهم في الخسارة لأنه كان كارثيا في المباراة".

وانتصر الأهلي في إطار نفس المجموعة على فيتا كلوب بثنائية مقابل لا شيء.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة في الجزائر في الجولة الثانية من المجموعات، بينما يحل فريق سيمبا ضيفا على فيتا كلوب.

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