بالفيديو - مهارة اقتنصت هدف الفوز في ملخص تألق صلاح أمام برايتون

مهارة محمد صلاح كانت كافية لصناعة الفارق لينتصر ليفربول على مضيفه برايتون بهدف يوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدع صلاح بقدراته وراوغ المدافع ليحصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف.

وكاد صلاح يسجل مرة أخرى لكن في الدقائق الأخيرة من المباراة أهدر هدفا مؤكدا.

وعزز ليفربول تصدره لترتيب الدوري بفضل نجمه الأول أفضل لاعب في إفريقيا.

وبات صلاح مجاورا لبيير أوباميانج وهاري كين في صدارة ترتيب هدافي الدوري ولكل منهم 14 هدفا.



































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