نادر شوقي: مدة غياب محمد محمود تصل إلى 8 أشهر

قال نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي إن مدة غياب موكله ستصل إلى 8 أشهر.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

محمود المنضم حديثا من وادي دجلة إلى الأهلي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي، ويتجه إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية في الساعات المقبلة.

وقال شوقي لقناة الأهلي: "هناك تنسيق مستمر بيني وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، العملية ستكون في ألمانيا".

وأضاف "لم نتفق على مكان التأهيل بعد، لكن الأهلي يعلم أن التأهيل يتم بصورة أفضل في الخارج لكن لم يتم الاتفاق على هذا الأمر بعد. سنسير خطوة خطوة".

وأتم شوقي "الطبيب أخبرنا أن مدة غياب أي لاعب يصاب بالرباط الصليبي تصل إلى 8 أشهر".

وتعرض محمد محمود للإصابة في ركبته خلال مواجهة سموحة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء وفاز بها الأهلي بنتيجة 1-0.

وانضم محمد محمود إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك محمد محمود مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في مباراة بيراميدز كبديل لمدة 17 دقيقة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة وخسرها الأهلي بنتيجة 2-1.

كما بدأ مباراة سموحة كأول مشاركة له كأساسي يوم الثلاثاء قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

ولعب صاحب الـ20 عاما في 17 مباراة هذا الموسم مع وادي دجلة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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