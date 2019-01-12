خاص خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل مدافع الأهلي الشاب عن الجونة

السبت، 12 يناير 2019 - 18:47

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمد الجزار

شهدت الساعات الماضية مفاوضات متقدمة بين الأهلي والجونة، لرحيل مدافع الأحمر محمود الجزار إلى الأخير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاقات المالية الأخيرة فقط تعطل إتمام الصفقة، ولكن لا يوجد خلاف بين الناديين. وجود الأهلي في برج العرب لخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا هو ما يعطل الأمر.

وكذلك، علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه يرحب بشدة بتلك الخطوة للمشاركة بشكل منتظم.

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ويملك الأهلي في مركز قلب الدفاع، القريب من الرحيل ساليف كوليبالي، والمنضم حديثا ياسر إبراهيم، بجانب المصابين سعد سمير ومحمد نجيب، وأحمد علاء، مع لعب محمد هاني وأيمن أشرف في ذلك المركز مؤخرا.

وانتقل الجزار للأهلي من كهرباء الإسماعيلية مطلع هذا الموسم.

ولم يلعب صاحب الـ20 عاما سوى ضد الترسانة في كأس مصر.

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