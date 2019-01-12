خاص إنبي لـ في الجول: أرجنتيني في الطريق.. وموقف حمدي فتحي الحالي

السبت، 12 يناير 2019 - 18:08

كتب : أحمد شاكر

حمدي فتحي

كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن لاعبا أرجنتينيا يقترب من الانضمام للفريق.

وقال السيد لـFilGoal.com إن اللاعب الأرجنتيني يلعب في خط الوسط، وإن المدير الفني للفريق علي ماهر سيحسم مصيره قريبا وإن كان هناك حالة من القبول المبدئي.

اللاعب الأرجنتيني المقصود هو بريان فيريرا صاحب الـ24 عاما والذي لعب لعدة أندية في الأرجنتين وماليزيا والإكوادور وتشيلي، كما لعب 11 مباراة مع منتخب الأرجنتين تحت 17 عاما.

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وكذلك أردف السيد: "هناك أيضا مهاجم كونغولي يشارك معنا في التدريبات حاليا، وأعتقد أن سيكون إضافة ونحن في الطريق لضمه بشكل رسمي".

حمدي فتحي

ماذا عن الموقف الحالي للاعب المستهدف من الأهلي حمدي فتحي؟

أوضح السيد: "الملف مغلق حتى هذه اللحظة، أقنعته أننا لا نمانع انتقاله والدليل على ذلك انتقال صلاح محسن للأهلي ومحمد مجدي أفشة إلى بيراميدز، لكن الظروف تحدد موقف كل لاعب واللاعب تفهم ذلك الأمر".

وأردف "حتى الآن باب انتقال حمدي فتحي مغلق، لكن يتبقى أكثر من 15 يوما في الانتقالات الشتوية، إذا جد أي جديد من الممكن أن يعاد فتح الملف لكننا لم نتلق عروضا رسمية حتى الآن".

أودا مارشال

كذلك انتقل السيد للحديث عن لاعب الفريق السابق أودا مارشال، الذي انتقل للإسماعيلي.

وقال السيد: "بعد فحصه اتضح أن لديه مشكلة في عضلة القلب، توقعنا أن تنتهي بالعلاج خلال شهور. اللاعب لم يشكو وكان متألقا والاستغناء عنه لم يكن أمرا هينا".

وأردف "بعد فترة طلبنا فحصه لكنه رفض، وبعد وصول علي ماهر طلبناه للفحص مرة أخرى لكنه رفض لذا تم الاستغناء عنه وأعلننا عن التفاصيل للشفافية".

وأتم "بديل مارشال هو عمر بسام، يقدم مستوى جيد وسيزيد تألقه".

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